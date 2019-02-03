عبد المهدي والحلبوسي يبحثان مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية

2019/02/03 | 22:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

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