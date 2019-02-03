عمليات البصرة تنوّه إلى تفجير مسيطر عليه صباح غد وتحدد 10 ساعات

2019/02/03 | 22:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس اعلنت قيادة عمليات البصرة, الاحد, انه سيكون هناك تفجير مسيطر عليه في قضاء الزبير, من الساعة السادسة صباحا وحتى الرابعة عصرا.وذكرت اعلام عمليات البصرة في بيان تلقى “ناس” نسخة منه اليوم (3 شباط 2019), ان “قيادة العمليات ستقوم بتفجير مسيطر عليه, لمخلفات حربية في قضاء الزبير مناطق الرميلة الجنوبية”, مبينة ان […]

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