النمسا تنضم إلى المعترفين بجوايدو

2019/02/03 | 22:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال المستشار النمساوي، إنه تحدث إلى زعيم المعارضة الفنزويلية، خوان جوايدو، وإن بلاده ستنضم إلى الكثير من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى المطالبة بالاعتراف بجوايدو رئيسا مؤقتا ما لم يتم إجراء انتخابات رئاسية جديدة.

وأمهلت دول أوروبية، بينها ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وبريطانيا، حكومة الرئيس نيكولاس مادورو 8 أيام للدعوة إلى الانتخابات الرئاسية، لكنها رفضت السير على خطى الولايات المتحدة ودول أخرى في الاعتراف بجوايدو رئيسا، وتنتهي المهلة اليوم الأحد.

وكتب المستشار النمساوي، سيباستيان كورتس، على تويتر، أنه تلقى “مكالمة هاتفية جيدة للغاية من الرئيس جوايدو” يوم الأحد، مضيفا “هو يحظى بدعمنا الكامل لاستعادة الديمقراطية”.

وأضاف كورتس، أنه “إذا لم يستجب مادورو لدعوة الاتحاد الأوروبي لإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة، فسنعترف وندعم خوان جوايدو رئيسا مؤقتا”.

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