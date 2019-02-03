2019/02/03 | 22:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- اعلن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ان الاخير بحث مع رئيس الوزراء الاتحادي عادل عبد المهدي، ملف الوزارات الشاغرة ومستجدات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية.وقال مكتب الحلبوسي في بيان تلقت /SNG/،نسخة منه اليوم الاحد 3 شباط 2019، إن “رئيس مجلس النواب التقى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، موضحاً أنه جرى خلال اللقاء ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي والحلبوسي يبحثان الوزارات الشاغرة) نشر أولاً على موقع (SNG الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي والحلبوسي يبحثان الوزارات الشاغرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (SNG الاخبارية).