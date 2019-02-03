عده البعض شيء سلبي و الآخر إيجابي، دخول اللغة العربية الى الفن الشنگالي نعمة ام نقمة ؟

2019/02/03 | 22:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذياب غانم الفن في شنگال / سنجار يعتبر ثروة لان للمنطقة فن واسع النطاق و عميق الجذور و قديم التاريخ و ذو رصانة و قوة المعنى، تشتهر شنگال بفنها الذي حافظ عليه الايزيديين المقيمين في شنگال و من صدر الى صدر دون كتابة او تسجيل، معظم الفن او الفلكلور او الثراث الفني الذي يمتلكه الشنگاليين […]

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