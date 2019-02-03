سكودا” تعدّل سيارات “Kamiq”

2019/02/03 | 22:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أكدت مصادر في شركة سكودا عزم الشركة طرح نموذج جديد كليا من سيارات “Kamiq” الكروس أوفر.وبالنظر للتصاميم التي سرّبت لهذه السيارة، نلاحظ أنها أتت بتصميم شبيه بسيارات “Kodiaq GT” التي استعرضتها سكودا منذ فترة، لكن بتعديلات طالت الواجهة الأمامية التي تزينت بزوجين من المصابيح: علوية ضيقة، ومصابيح ضباب كبيرة بشكل مميز.ومن […]

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