الحلبوسي وعبد المهدي يبحثان مستجدات الأوضاع السياسية وملف الوزارات الشاغرة

2019/02/03 | 22:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلالتقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي.وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية، ونتائج الزيارة الأخيرة التي أجراها الحلبوسي إلى المملكة المتحدة ولقاءاته مع المسؤولين البريطانيين.وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، بأن الحلبوسي قد أكد خلال اللقاء، على "ضرورة التعاون والتنسيق المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يسهم في تنفيذ البرنامج الحكومي، ولا سيما بعد إقرار قانون الموازنة الاتحادية العامة التي لا بدَّ أن تنعكس إيجابا على واقع المواطن العراقي وتلبية احتياجاته المعيشية والخدمية".كما ناقش اللقاء ملف الوزارات الشاغرة، والحث على استمرار الحوار بين القوى السياسية؛ لاختيار شخصيات مهنية وكفوءة لشغلها وحسم ملف تشكيل الحكومة.

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