2019/02/03 | 22:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إنفوجرافيك.. أصغر الدول من حيث المساحة وعدد السكان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/02/03 | 22:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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