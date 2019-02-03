محمد محيي للعهد: القوات الأميركية هي من وصفت نفسها بالمحتلة

2019/02/03 | 22:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

- تصريح ترامب يهدف لإعادة اجواء ما قبل 2003

- داعش مؤامرة دولية لا يمكن ابعاد أميركا عنها

- القوات الأميركية قوات محتلة وستتحدى ما يصدر عن

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