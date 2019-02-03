2019/02/03 | 22:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/الحشد الشعبي يعلن حصيلة استهداف الزوار في بلد

03/02/2019 22:55:00 PM |

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واع بغداد

اعلنت مديرية الحشد الشعبي، الاحد، عن حصيلة استهداف الزوار في بلد، فيما اشار الى انه تم استهدافهم بهجوم مسلح.

وذكرت المديرية في بيان تلقته( وكالة أنباء الاعلام العراقي واع)ان "حصيلة استهداف الزوار في قضاء بلد بلغت سبعة جرحى ستة ايرانيين وواحد عراقي"، مبينة انه "تم استهدافهم بهجوم مسلح من قبل عناصر داعش".

واضافت أن "قوة من اللواء 43 في الحشد قامت بمداهمة الاماكن القريبة من الحادث ونفذت عملية تمشيط بحثا عن العناصر المجرمة التي ولت هاربة".

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