غرق اجزاء من مشروع جنوب بهرز بعد ارتفاع مناسيب نهر ديالى

2019/02/03 | 22:58

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بغداد اليوم - ديالىاكد مصدر محلي في محافظة ديالى، الاحد (3 شباط 2019)، غرق اجزاء واسعة من مشروع جنوب بهرز الاروائي بسبب ارتفاع مناسيب نهر ديالى.وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "اجزاء واسعة من مشروع جنوب بهرز الاروائي (10كم جنوب غرب بعقوبة) غرقت بعد ارتفاع مناسيب نهر ديالى وعدم قدرة الساتر الترابي على مقاومة الارتفاع".واضاف المصدر، أن "المضخات تم تفكيكها وابعادها عن موقع المشروع للحفاظ عليها من الغرق بوقت مبكر"، لافتا الى ان "موقع المشروع والاناييب هي من غرقت".

بغداد اليوم - بغداد

كشف مجلس محافظة الانبار، اليوم الاحد، عن تسجيل حالات "تشوه خلقي" يومياً في مستشفى الولادة، بقضاء الرمادي مركز محافظة الانبار.

وقال عضو المجلس فهد الراشد، في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "تراكم

بغداد اليوم _ متابعة

اعتقلت السلطات الهندية مسافرا قادما من تايلاند، عقب محاولته تهريب نمر صغير عمره شهر داخل إحدى حقائبه.

وسمع مسؤولو الجمارك أصوات تصدر من حقيبة المسافر، ليفتحوها ويجدوا بداخلها شبل نمر لا يتجاوز وزنه كيلوغرام

بغداد اليوم _ بغداد

اعلنت أمانة بغداد، اليوم الاحد، فتح شارع مغلق محاذي للجامعة المستنصرية، ورفع الصبات الكونكريتية عنه.

وقالت الامانة في بيان، إن "شارع زقاق 56 ضمن المحلة 504 الذي يحاذي الجامعة المستنصرية، ويصل حتى تقاطع شارع 10 (الم

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