الكرملين يعلن موعد لقاء زعماء روسيا وتركيا وإيران في سوتشي

2019/02/03 | 22:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلن الكرملين عن عقد قمة ثلاثية بين الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان والإيراني حسن روحاني، في 14 فبراير في مدينة سوتشي الروسية، وفقا لوكالة “إنترفاكس”.وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف في معرض رده على سؤال بهذا الصدد: “نعم، هناك خطط لذلك”، مضيفا: “ستعقد أيضا قمة روسية تركية إيرانية في […]

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