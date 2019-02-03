2019/02/03 | 23:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن تيار الحكمة جاسم البخاتي، أن بداية الفصل التشريعي الثاني للبرلمان ستشهد تفعيلا للحراك السياسي لإكمال الكابينة الوزارية.

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