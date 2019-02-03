كتلة النهج الوطني تدعو الكتل السياسية إلى الابتعاد عن التقاطعات

2019/02/03 | 23:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا عضو كتلة النهج الوطني في مجلس محافظة ذي قار حسن الأسدي، الكتل السياسية في المجلس ومنها كتلة ذي قارنا الجديدة إلى التعاون البناء والمشترك والابتعاد عن التقاطعات من أجل تحفيز.

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