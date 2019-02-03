أمانة بغداد تفتتح شارع يخدم الجامعة المستنصرية

2019/02/03 | 23:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت امانة بغداد، اليوم الأحد، عن رفع الصبات الكونكريتية وفتح شارع زقاق 56 ضمن المحلة 504 الذي يحاذي الجامعة المستنصرية ويصل حتى تقاطع شارع 10 والمسمى شعبيا بـ"تقاطع مطعم حسن شفي" ومنه إلى مجسر وزارة المالية وطريق محمد القاسم السريع.

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