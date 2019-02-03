2019/02/03 | 23:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: JbRgKiKopKE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كيف هو الواقع في العراق ؟ .. نائب يرويه) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كيف هو الواقع في العراق ؟ .. نائب يرويه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).