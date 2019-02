قرقاش: نرحب ببيان البابا فرنسيس بشأن السلام في اليمن

2019/02/03 | 23:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحب وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، ببيان قداسة البابا فرنسيس، الذي يحث فيه على السلام في اليمن.

وقال قرقاش، عبر تويتر اليوم الأحد، يجب التأكيد على تنفيذ اتفاقية استوكهولم لجعل 2019 عام السلام في اليمن.

We welcome the statement by His Holiness Pope Francis urging for peace in Yemen.



We believe that we have a historic breakthrough in the Stockholm Agreement.



Let us assure its implementation & make 2019 the year of peace in Yemen.

— د.



أنور قرقاش (@AnwarGargash) ٣ فبراير ٢٠١٩

وقال البابا فرنسيس، الأحد، إنه يتابع الأزمة الإنسانية في اليمن بقلق كبير، وحث جميع الأطراف على احترام الاتفاقات الدولية وضمان وصول الغذاء لليمنيين.

قبل سفره إلى الإمارات ليكون أول بابا يزور شبه الجزيرة العربية، قال البابا فرنسيس في قداس يوم الأحد، إنه يتابع الأزمة الإنسانية في اليمن بقلق كبير.

وأمام عشرات الآلاف من الناس في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان، أضاف البابا، أن الصراع الطويل أنهك السكان الذي يعاني الكثير والكثير من أطفالهم الجوع وليس بمقدورهم الحصول على حصص الغذاء.

وناشد البابا جميع الأطراف المعنية والمجتمع الدولي الضغط بصورة ملحة في سبيل احترام الاتفاقات التي جرى التوصل إليها وضمان توزيع الغذاء والعمل لصالح السكان الذين يعيشون في معاناة.

وتحاول الإمارات تنفيذ هدنة واتفاق لسحب القوات في ميناء الحديدة اليمني الرئيسي تم التوصل إليهما في محادثات جرت في ديسمبر/ كانون الأول كخطوة لبناء الثقة يمكن أن تمهد الطريق أمام إجراء مفاوضات سياسية لإنهاء الصراع.

