ثلاثية أجويرو تقود سيتي للفوز 3-1 على أرسنال

2019/02/03 | 23:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحرز سيرجيو أجويرو ثلاثة أهداف ليقود مانشستر سيتي للفوز 3-1 على ضيفه أرسنال اليوم الأحد، والعودة إلى المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم متأخرا بنقطتين عن ليفربول المتصدر.

وسيزيد الفوز الضغط على ليفربول، الذي يحل ضيفا على وست هام يونايتد يوم الاثنين ويملك فريق المدرب يورجن كلوب 61 مقابل 59 لسيتي و57 لتوتنهام هوتسبير.

وسيطر سيتي تماما بعد تقدمه 2-1 في نهاية الشوط الأول وأنقذ بيرند لينو حارس أرسنال العديد من الفرص في الوقت الذي لم يسدد فيه فريقه أي كرة على المرمى في الشوط الثاني.

وكان فريق المدرب بيب جوارديولا بحاجة إلى رد فعل إيجابي بعد هزيمته المفاجئة أمام نيوكاسل يونايتد يوم الثلاثاء وفي أول دقيقة هدأت أعصاب جماهيره.

واحتاج أجويرو إلى 48 ثانية لافتتاح التسجيل بضربة رأس بعدما خطف إيمريك لابورتي الكرة من أليكس أيوبي وأرسل تمريرة عرضية.

وسيطر سيتي لكن أرسنال أدرك التعادل في الدقيقة 11 عندما لمس ناتشو مونريال الكرة بعد ركلة ركنية نفذها لوكاس توريرا لتصل إلى المدافع لوران كوسيلني الذي وضعها في المرمى من مدى قريب.

لكن مع وضع كيفن دي بروين كل مشاكل إصاباته الأخيرة خلف ظهره واستعادة مستواه وتألق برناردو سيلفا بدا سيتي غير متأثر بهدف التعادل.

ولم تكن مفاجأة عندما هز أجويرو الشباك في نهاية الشوط الأول بعد تمريرة رحيم سترلينج العرضية الذي تلقى تمريرة جيدة من إيلكاي جندوجان.

واختتم هداف سيتي عبر العصور الثلاثية بعد تمريرة أخرى من سترلينج لكن المهاجم الأرجنتيني انزلق ليقابل التمريرة وبدا أنه لمس الكرة بذراعه وهو ما اعترف به اللاعب بعد مشاهدة إعادة للعبة في التلفزيون.

وقال “كنت أعتقد أنني لمستها بصدري لكن بعدما شاهدتها في التلفزيون أعتقد أنها كانت لمسة يد.

“أنا سعيد جدا فمن المهم أن أسجل ونفوز… من المهم أن نقاتل في كل مباراة.



الآن علينا التفكير في إيفرتون (يوم الأربعاء) لأنها ستكون مواجهة صعبة”.

وهذه هي المرة العاشرة التي يحرز فيها أجويرو ثلاثية في الدوري الممتاز وهو سجل لا يتفوق عليه سوى آلان شيرر برصيد 11 مرة.

ورفع المهاجم الأرجنتيني رصيده إلى 20 هدفا في جميع المسابقات حتى الآن وهو الموسم السادس على التوالي الذي يصل فيه إلى هذا الرصيد.

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