القاهرة تتبنى وساطة “حرجة” بين الفصائل الفلسطينية بشأن التهدئة مع إسرائيل 

2019/02/03 | 23:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس كشف مسؤولون فلسطينيون، الأحد، عن محادثات ستعقدها مصر مع قياديّيَنِ من كبرى الفصائل الفلسطينية في محاولة لإنقاذ جهود الوحدة الفلسطينية واستعادة التهدئة مع إسرائيل.وذكرت وكالة “رويترز” في تقرير تابعه “ناس” اليوم (3 شباط 2019)، أن “زعيم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تدير قطاع غزة، ترأس وفدا للقاء مسؤولين أمنيين مصريين في […]

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