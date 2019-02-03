أمانة بغداد تعلن افتتاح شارع مغلق منذ تفجير جامعة المستنصرية

2019/02/03 | 23:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس- بغداد اعلنت امانة بغداد، الاحد، عن رفع الصبات الكونكريتية وفتح شارع زقاق 56 ضمن المحلة 504 الذي يحاذي الجامعة المستنصرية.وذكر اعلام امانة بغداد في بيان تلقى “ناس” نسخة منه اليوم (3 اشباط 2019)، ان “الامانة رفعت الكتل الكونكريتية وفتح شارع زقاق 56 ضمن المحلة 504 الذي يحاذي الجامعة المستنصرية الذي يصل حتى تقاطع […]

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