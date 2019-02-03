صلاح الدين..مقتل زائر إيراني وإصابة 7 بتفجير استهدف حافلتهم

2019/02/03 | 23:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلأفاد مصدر أمني، الأحد، بأن زائراً إيرانياً قتل وأصيب 7 آخرون على الأقل، بانفجار استهدف حافلتهم في محافظة صلاح الدين شمالي البلاد.وأوضح سعد محمد، نقيب بقيادة عمليات صلاح الدين في تصريح صحفي، أن "عبوة ناسفة انفجرت مساء الأحد، مستهدفة حافلة تقل زواراً إيرانيين، بينهم نساء ورجال، في قضاء بلد غربي المحافظة".وأشار إلى أن "الهجوم أسفر عن مقتل أحد الزوار وإصابة 7 آخرين على الأقل".وفي كثير من الأحيان تكون الحافلات المخصصة لنقل الزوار الإيرانيين داخل العراق عرضة لهجمات مسلحي تنظيم "داعش" عبر العبوات الناسفة أو الانتحاريين.

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