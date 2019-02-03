سوموديكا: دفاع الشباب قريب من باريس سان جيرمان

2019/02/03 | 23:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلال محمد فيسبوك تويتر أشاد الروماني سوموديكا، المدير الفني لنادي الشباب بخط دفاع فريقه، مشيراً إلى أنه يشبه فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.وقال مدرب الشباب في تصريحات صحفية: "نحن أقوى دفاع في الموسم، ومع الفارق فإننا لا نجد أي فريق في العالم تلقى 10 أهداف غير باريس سان جيرمان".

وواصل: "أصبحنا نمتلك الآن فريقاً منظماً، ونحن جاهزون لمواجهة الرائد الذي يلعب بشكل جيد خارج أرضه، نحن لدينا هدف ومركزين عليه وهو نهاية الموسم ضمن أول أربعة مراكز".

ويستعد الشباب لمواجهة الرائد، غد الإثنين في نهاية مباريات الجولة الـ 13 في الدوري السعودي للمحترفين على ملعب المدينة المجمعة الرياضية.



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وأكمل المدير الفني الروماني حديثه قائلاً: "كان هدفي عندما تعاقد معي الشباب، هو إعادة التنظيم وترتيب الأوراق من جديد، والعمل بخطة طويلة المدى".

الجدير بالذكر ان الشباب يحتل المركز الثالث من جدول الدوري، برصيد 33 نقطة وبفارق أربع نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.





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