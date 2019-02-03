السياحة والآثار تعلن تسلمها معدات تنقيب مهداة من السفارة الألمانية

2019/02/03 | 23:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

أعلنت

وزارة الثقافة والسياحة والاثار، اليوم الاحد، انها تسلمت اجهزة ومعدات مهداة من المانيا

لإعادة تاهيل وتجهيز مفتشية نينوى.

وقال

وزير الثقافة عبد الأمير الحمداني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع السفير الالماني سيريل

جان نون اقيم في الهيئة العامة للآثار والتراث، إن هذه الأجهزة المستلمة هي حلقة مكملة

لما قامت به ألمانيا في القرن التاسع عشر في الحفريات،

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