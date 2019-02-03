الاتفاقيات بين العراق والأردن..حديث (الحصاد) بين الشمري وعاشور والسراي

2019/02/03 | 23:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انتقد الخبير الاقتصادي عبد المحسن الشمري الإعفاءات الكمركية

الكبيرة للبضائع الأردنية التي تضمنتها الاتفاقية التي وقعت بين

البلدين .

الشمري ولدى استضافته في برنامج الحصاد الذي تبثه آفاق اشار الى ان

هذه الإعفاءات التي اخذت حصة الاسد في الاتفاقية ستؤثر سلبا على

المنتج المحلي, مبينا انه لا يوج اي مردود ايجابي للبلد لمد انبوب

نفطي من البصرة الى ميناء العقبة.



واعرب الشمري عن استغرابه لوقوف

العراق مع الأردن في أزمتها الاقتصادية في حين ان الأخيرة لم تقف

معه في مرحلة القضاء على داعش, منوها الى ان لجنة اقتصادية ذهبت الى

عمان لتقييم المعامل هناك وتبين ان 35 معملا فقط بإمكانه تصدير

منتجاته الى العراق وبكميات لاتلبي حاجة البلاد.بدوره وصف السياسي

المستقل هاني عاشور لدى استضافته في البرنامج ذاته الانفتاح

الاقتصادي مع دول الجوار بأنه مصدر قوة للبلد , مبينا ان العراق جزء

من منظومة اقتصادية كبيرة ويجب عزل الجانب الاقتصادي عن

السياسي.واوضح عاشور ان الاردن لا يوجد لديها موارد اقتصادية ولا

يمكن ان تكون بديلا لإيران وتركيا, ولا توجد هناك جدوى اقتصادية من

انشاء المنطقة الصناعية على الحدود العراقية الأردنية.من جهته انتقد

رئيس المرصد الوطني للاعلام خالد السراي لدى استضافته ايضا في

البرنامج الاتفاقية مع الاردن مطالبا بالمعاملة بالمثل حتى لا تكون

عمان ساحة لأعداء العملية السياسية في العراق ويمجد فيها الطاغية

صدام, مبينا ان تقرير كروكر اوجب على العراق الحفاظ على الاقتصاد

الأردني, وشدد السراي على ضرورة عدم استيراد المنتجات والمحاصيل

التي تتوفر محليا لدعم المنتج الوطني.

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