2019/02/03 | 23:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/كتائب حزب الله: تصريح ترامب بشأن بناء القواعد الأمريكية احتلال جديد للعراق

03/02/2019 23:15:00 PM |

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واع متابعة

اعتبرت المقاومة الإسلامية كتائب حزب الله, تصريحات الرئيس الأميركي بشأن بناء القواعد الأميركية في العراق بأنها إعلان صريح لاحتلال العراق.

وذكر المتحدث باسم الكتائب محمد محي في تصريح تابعته (وكالة أنباء الاعلام العراقي واع)إن "الهدف الأميركي من التواجد العسكري في العراق مواجهة محور المقاومة".

وأضاف محي, أن "تصريح ترامب إعلان صريح لاحتلال العراق ومرحلة جديدة من المواجهة".

وكان ترامب قد أشار في وقت سابق من الأحد 3 شباط 2019, أن "أميركا لديها قاعدة عسكرية لا تصدق ومكلفة تم بناؤها في العراق، وهي تقع في مكان مثالي جدا للنظر الى جميع أنحاء منطقة الشرق الاوسط المضطرب بدلا عن الانسحاب من العراق".

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