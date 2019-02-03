2019/02/03 | 23:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

اكد وزير الشباب والرياضة احمد رياض، الاحد، ان خروج المنتخب الوطني من نهائيات كأس اسيا يجب ان يوضع على طاولة النقاش للتعرف على الاسباب الحقيقية لهذا الخروج المؤلم.وقال رياض في بيان تلقته (بغداد اليوم)، على هامش استقباله رئيس اتحاد كرة القدم عبد الخالق مسعود، ان "الوزارة تؤكد على وجوب تشكيل غرفة عمليات مشتركة بين الوزارة والاولمبية واتحاد الكرة للتعرف على الاسباب التي ادت لخروج منتخبنا الوطني من الدور الـ16 لنهائيات كأس اسيا".

واضاف، انه "من غير المنطقي ان نترك الامور على عواهنها كون اهل الشأن والجمهور الرياضي متألم لضياع فرصة حقيقية كان من الممكن تكرار إنجاز 2007 فيها".وبين ان "البعض من لاعبي المنتخب الوطني هم في مقتبل العمر وبحاجة الى رعاية واهتمام خاص ونحن على استعداد للتدخل مع الوزارات ذات العلاقة لانهاء الامور الادارية للاعبين المغتربين كونهم خزين فني وابداعي للكرة العراقية".من جانبه قال عبد الخالق مسعود ان "اللقاء مع وزير الشباب والرياضة كان مثمرا وتوصلنا الى عدد من النقاط المشتركة للارتقاء بواقع عملنا ومنتخباتنا الوطنية التي تنتظرها العديد من المشاركات المهمة خلال المدة المقبلة"، وفقا للبيان.

بغداد اليوم - متابعة

حقق مانشستر سيتي، الاحد، فوزا على الارسنال بهاتريك أغويرو وبنتيجة 3-1، في لقاء جرى على ملعب الإتحاد، ضمن المرحلة الـ25 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

البداية اكدت لمانشستر سيتي استحواذ مطلق على المجريات مع هدف مبكر ف

بغداد اليوم _ متابعة

كشفت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الأحد، عن "إهتمام" أندية الكالتشيو بالتعاقد مع مهاجم المنتخب القطري وهداف بطولة نهائيات كأس امم اسيا 2019 المعز علي.

وقال موقع " كالتشيو ميركاتو" إن "هداف المنتخب ال

بغداد اليوم/ متابعة

لا صوت يعلو فوق الحديث عن إصابة ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة، حيث تحوم الشكوك حول قدرة البولجا على اللحاق بمباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن السبب ال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( وزير الشباب والرياضة يؤكد وجوب تشكيل غرفة عمليات لمعرفة اسباب اخفاقة المنتخب في كأس اسيا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( وزير الشباب والرياضة يؤكد وجوب تشكيل غرفة عمليات لمعرفة اسباب اخفاقة المنتخب في كأس اسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).