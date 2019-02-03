2019/02/03 | 23:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن مكتب رئاسة الوزراء رفع سيطرة الراهبات من شارع الكرادة داخل وسط بغداد.

وقال سكرتير رئيس الوزراء الفريق الركن محمد حميد إن الكرادة ستنصف حالها حال بقية المناطق وسيتم رفع الكتل الكونكريتية ، واضاف سكرتير رئيس الوزراء، أنه تم رفع سيطرة الراهبات الواقعة في مدخل شارع الكرادة داخل وسط بغداد.

وافاد مصدر امني، في وقت سابق بالمباشرة بفتح ازقة مغلقة في منطقة الكرادة داخل وسط بغداد.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكتب رئاسة الوزراء: رفع سيطرة الراهبات من شارع الكرادة داخل) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكتب رئاسة الوزراء: رفع سيطرة الراهبات من شارع الكرادة داخل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).