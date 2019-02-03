نائب عن نينوى: لجنة تقصي الحقائق النيابية ستنتهي من إعداد تقريرها النهائي

2019/02/03 | 23:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد النائب عن محافظة نينوى شيروان دوبرداني، اليوم الاحد، ان لجنة تقصي الحقائق النيابية ستنتهي من إعداد تقريرها النهائي.وذكر دوبرداني في بيان، تلقته "الغد برس"، ان "اللجنة ماضية في تحقيقاتها وعما قريب ستنتهي من إعداد تقريرها النهائي ليتسنى لها تقديمها لرئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء".

واضاف أن "الإجتماع الذي عقده مجلس الأمن الوطني برئاسة السيد رئيس الوزراء وبحضور محافظ نينوى لبحث ومناقشة مجمل الأوضاع في نينوى ، لا علاقة له بإجتماعات لجنة تقصي الحقائق النيابية".وأوضح أن "استضافة المسؤولين في نينوى من قبل اللجنة مستمرة وأن الإجتماع الذي عقده مجلس الأمن الوطني لا علاقة له بعمل اللجنة".وأكد دوبرداني أن "اللجنة ستنقل صورة حقيقية وواقعية عن الأوضاع في نينوى، إلى مجلس النواب ومجلس الوزراء وستقدم توصياتها من أجل تغيير مجمل الأوضاع في نينوى".واوضح أن "الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء مع القادة الآمنين ومحافظ نينوى قد جاء إعتمادا على التقرير الذي تسرب او وصل بدون تواقيع نواب نينوى وبدون اطلاعنا علما اننا حضرنا جلسات التحقيق في نينوى".هذا وكان مجلس الامن الوطني، برئاسة رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، أمس الثلاثاء، الاوضاع الأمنية والاقتصادية والخدمية والانسانية في نينوى، وناقش المجلس الاوضاع الأمنية والاقتصادية والخدمية والانسانية في محافظة نينوى، بحضور محافظ نينوى السيد نوفل حمادي سلطان والمسؤولين الامنيين في المحافظة، من اجل وضع الحلول والمعالجات اللازمة".

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