ريكان: اعتقال عصابة نفذت عملية سطو مسلح في البصرة

2019/02/03 | 23:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت القوات الأمنية في قضاء الزبير غربي البصرة، عصابة نفذت عملية سطو مسلح على دار أحد المواطنين في القضاء.

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