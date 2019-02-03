أنور قرقاش يرحب ببيان البابا فرنسيس بشأن اليمن

2019/02/03 | 23:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، ببيان البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، الذي يحث على السلام في اليمن.

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