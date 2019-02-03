2019/02/03 | 23:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت عضو كتلة ذي قارنا الجديدة في مجلس محافظة ذي قار أشواق الزهيري، أن المجلس فاقد للتوازن وشبه المعطل عن أداء أعماله.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزهيري: مجلس محافظة ذي قار فاقد للتوازن وشبه معطل) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزهيري: مجلس محافظة ذي قار فاقد للتوازن وشبه معطل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).