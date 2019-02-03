الفتح: لا توافق الى الآن لحسم الوزارات الشاغرة

2019/02/03 | 23:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد تحالف الفتح، اليوم الأحد، انه "لا يوجد اي توافق او اتفاق سياسي بهدف حسم ملف الوزارات الاربعة الشاغرة، بحكومة عادل عبد المهدي.وقال النائب عن التحالف عامر الفايز لوكالة النبأ للأخبار، انه "رغم حصول بعض اللقاءات والحوارات بين الاطراف السياسية، لمناقشة ملف اكمال الحكومة، لكن لا توجد اي توافق او اتفاق لحسم الوزارات الشاغرة".

وأضاف الفايز، ان "الاطراف السياسية تسعى بكل جهد، الى الحصول الى اتفاق سياسي قبل نهاية العطلة التشريعية لمجلس النواب، ليكون بداية الفصل التشريعي الجديد للبرلمان التصويت على ما تبقى من الوزارات الشاغرة".



انتهى/ ف

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