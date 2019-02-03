2019/02/03 | 23:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس وضعت دائرة المفتش العام في وزارة الداخلية يدها على 15 قيدا مزورا في سجلات أحوال الرصافة.بيان للداخلية تابعه “ناس”، اليوم (3 شباط 2019)، ذكر أن “مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية في دائرة الأحوال المدنية والجوازات والإقامة تمكن من اكتشاف زرع 15 قيداً في أحد سجلات دائرة أحوال الرصافة لأشخاص يُعتقد أنهم غير […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط 15 “عائلة بغدادية مُزيّفة”: مفتشية الداخلية تشرح “الخطة”) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط 15 “عائلة بغدادية مُزيّفة”: مفتشية الداخلية تشرح “الخطة”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).