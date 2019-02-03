تعويضات حكومية لمتضرري “انفلونزا الطيور”

2019/02/03 | 23:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس – بغداد قرر مجلس الوزراء، الاحد، تشكيل لجنة لتعويض المتضررين جراء الإصابات ب‍إنفلونزا الطيور.وذكر وزير الزراعة صالح الحسني في بيان تلقى “ناس” نسخة منه اليوم (3 اشباط 2019)، انه “بناءً على ما تم عرضه من قبلنا في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 2019/1/29 فقد قرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة ممثل عن ديوان الرقابة […]

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