2019/02/03 | 23:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نائب وزير الخارجية الروسي يزور بغداد
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب وزير الخارجية الروسي يزور بغداد ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب وزير الخارجية الروسي يزور بغداد ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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