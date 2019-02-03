2019/02/03 | 23:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، علي الغانمي، الأحد، أن اتفاقية الإطار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الاميركية، لا تسمح للأخيرة بإستخدام الأراضي العراقية لمراقبة دول الجوار، فيما
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع النيابية: الاتفاقية الأمنية لاتسمح لأميركا باستخدام الاراضي العراقية لمراقبة دول الجوار ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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