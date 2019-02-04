بعد استيلاء متنفذ على جدار مدرسة لبناء مجمع تجاري.. محافظ ديالى يوجه بازالة التجاوزات (فيديو)

2019/02/04 | 00:00

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بغداد اليوم - ديالى

وجه محافظ ديالى مثنى التميمي، الاحد (3 شباط 2019)، بازالة التجاوزات الحاصلة على جد...





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