السليمانية.. نازح من محافظة صلاح الدين يتزوج 3 نساء وعائلته تتكون من 50 فرداً

2019/02/04 | 00:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - السليمانيةبالرغم من عيشه في احدى مخيمات إيواء النازحين في مدينة السليمانية بإقليم كوردستان، إلا أن المواطن أحمد فارس، يختلف عن الكثير من الرجال بسبب عدد اولاده وبناته وأحفاده، فهو نازح من محافظة صلاح الدين ومتزوج من ثلاث نساء، وأنجب 25 ولد وبنت، وله 25 حفيد.ويقول أحمد، لشبكة رووداو الإعلامية، "المعمل الانتاجي غير متوقف والحمد لله، وهو مستمر و(شغال)، وإذا امكنني الله سأتزوج الرابعة أيضاً".وأضاف "لا يكفينا 500 الف دينار اسبوعياً كمصاريف لهذه العائلة الكبيرة، فكما تعرف هم بحاجة الى أكل وشرب وملابس واحتياجات الحياة الاخرى، ولكن رغم كل شيء نقول الحمد لله ".تزوج أحمد، بزوجته الأولى قبل 32 عاماً، وبعد 12 عاماً تزوج بالزوجة ثانية، أما الزوجة الثالثة فقد تزوجها قبل 11 عاماً، وولده الأكبر يبلغ من العمر 29 عاماً، أما أصغرهم فعمره لا يتجاوز 9 أشهر.يعمل أحمد معلماً في إحدى المدارس بمخيم عربت، ويحاول الحصول على الماجستير، ولكنه بسبب العدد الكبير للأطفال لا يستطيع أن يكمل دراسته.

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