خطط حفتر في الجنوب الليبي لتصفية البؤر الإرهابية

2019/02/04 | 00:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة مباحثات مع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في القاهرة.

وبحث الجانبان تطورات الأوضاع في ليبيا وسبل دفع العملية السياسية، في ضوء ما يتردد عن عزم الأمم المتحدة تأجيل مؤتمر الإعداد لانتخابات ليبيا هذا العام لحين الحصول على مزيد من الدعم من الأطراف المتناحرة.

وصرح السفير محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام ، بأن أبو الغيط وسلامة اتفقا على أهمية الاستمرار في جهود بناء الثقة بين الأطراف الليبية.

ويقول مراسل قناة الغد من القاهرة محمد الحمراوي: إن سلامة صرح خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء بأن “المؤتمر الليبي الجامع” المقرر عقده هذا الشهر لم يكن له موعد محدد من جانب الأمم المتحدة، وبالتالي لا يمكن الحديث عن حدوث تأجيل للمؤتمر.



وأشار الى أن أهمية هذا المؤتمر فيما يتعلق بالإعداد للانتخابات الليبية المرتقبة، تقتضي ضرورة الإعداد الجيد له، وإيجاد حد أدنى من الظروف الأمنية التي تسمح بهذا الانعقاد، وكذلك التنسيق لضمان توافق الأطراف الليبية حول ما يسفر عنه المؤتمر من نتائج، وحول نتائج الانتخابات نفسها، حتى لا يتكرر سيناريو ماحدث في عام 2014.

وردا على سؤال “الغد” حول الإعداد لتنظيم لقاء من جانب الأمم المتحدة يجمع بين غسان سلامة والمشير خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج، قال سلامة: إن الاجتماعات السابقة التي جرى تنظيمها لم تؤد الى إقامة المؤتمر الجامع ولا الى إجراء الانتخابات، وبالتالي فإن هذا المؤتمر لا بد أن تترتب عليه نتائج يتم البناء عليها لصالح الأزمة الليبية.

أضاف مراسل “الغد” ان الأمين العام أحمد أبو الغيط أوضح أن هناك لقاء رباعيا سيتم على هامش افتتاح الدورة الجديدة للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، ويشمل الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بالإضافة الى الاتحاد الافريقي، وسيجري خلاله بحث الملف الليبي.

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