الزراعة: مجلس الوزراء يقرر تشكيل لجنة لتعويض المتضررين جراء الإصابات بإنفلونزا الطيور

2019/02/04 | 00:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد وزير الزراعة الدكتور صالح الحسني، اليوم الاحد، استجابة مجلس الوزراء لطلب الوزارة بضرورة تعويض المتضررين من الإصابات بإنفلونزا الطيور.وقال الحسني، في بيان، تلقته "الغد برس"، انه "بناءً على ما تم عرضه من قبلنا في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 2019/1/29 فقد قرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة ممثل عن ديوان الرقابة المالية الاتحادي و عضوية ممثلين عن وزارتي الزراعة والصحة و محافظة بغداد تتولى تدقيق الكشوفات المقدمة من وزارة الزراعة والإجراءات المتبعة في تعويض الأضرار الناتجة عن الإصابات بإنفلونزا الطيور".

واضاف انه "حيث باشرت اللجنة أعمالها من تاريخ تشكيلها على ان تنجز ما كلفت به خلال مدة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ مباشرتها العمل وبعدها سيتم تعويض المستحقين وفق نتائج عمل اللجنة".

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