بعد اختفاء مثير للجدل.. المعارض القطري خالد الهيل يتحدى حكام الدوحة

2019/02/04 | 00:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بث المعارض القطري البارز، خالد الهيل، مساء اليوم الأحد، مقطع فيديو يظهر فيه متحديًا نظام الحكم في الدوحة بعد نحو خمسة أشهر على اختفائه الذي أثار الجدل والتكهنات بتعرضه للاختطاف من قبل المخابرات القطرية.

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