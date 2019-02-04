البزوني يدعو إلى الاستفادة من الشركات الصينية في البصرة

2019/02/04 | 00:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس مجلس محافظة البصرة، صباح البزوني، ديوان المحافظة إلى الاستفادة من الشركات الصينية لإقامة المشاريع في البصرة.

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