مقتل وإصابة عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الإيرانية بعد فشل إطلاق صاروخ باليستي

2019/02/04 | 00:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل عدد من عناصر مليشيا الحوثي الإيرانية وأصيب آخرون يوم الأحد، إثر انفجار صاروخ باليستي حاولوا إطلاقه تجاه مواقع الجيش اليمني في محافظة تعز.

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