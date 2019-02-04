العراق يحبط محاولة إدخال أحزمة ناسفة وأسلحة نارية قادمة من سوريا لتمويل داعش الإرهابي

2019/02/04 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قائد حرس حدود المنطقة الثانية بمحافظة الأنبار اللواء الركن عمار الكبيسي، إحباط محاولة إدخال أحزمة ناسفة وأسلحة آلية فضلا عن مبالغ مالية خاصة بتنظيم داعش الإرهابي، قادمة من سوريا باتجاه الأراضي العراقية.

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