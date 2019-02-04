رداً على اغتياله: حملة لتوزيع 1000 كتاب من مؤلفات علاء مشذوب مجاناً

2019/02/04 | 00:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس اطلقت احدى صفحات التواصل الاجتماعي وبالتعاون مع احدى دور النشر في بغداد, الاحد, مبادرة “صوت الكلمة اعلى من صوت الرصاص”, لتوزيع 1000 كتاب من مؤلفات الكاتب علاء مشذوب, الذي اغتيل قرب داره في محافظة كربلاء يوم أمس السبت.ونشرت صفحة دافينشي في بغداد, منشورا تابعه “ناس” اليوم (3 شباط 2019), اعلنت فيه […]

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