2019/02/04 | 00:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ لالش وجه عدد من المراكز و الاعلاميين والمثقفين الايزيديين بيان الى الرأي العام العالم حول طريقة تشييع جثمان الامير الراحل تحسين بك أمير الديانة الايزيدية.البيان تلقت ايزيدي 24 نسخة منه و جاء فيه :- في الوقت الذي نعزي انفسنا وعموم إيزيدخان والإيزيديين وأصدقاءهم في العالم بوفاة سمو أمير الإيزيديين ورئيس المجلس […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيان الى الرأي العام حول تشييع جثمان الامير “تحسين بك”) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيان الى الرأي العام حول تشييع جثمان الامير “تحسين بك”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).