البشير يتعهد بالعمل على تطوير المناطق الريفية

2019/02/04 | 00:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعهد الرئيس السوداني عمر البشير، الأحد، بالعمل على تطوير المناطق الريفية، وذلك مع استمرار الاحتجاجات التي تشهدها بعض مدن البلاد.

وكان تجمع نقابات المهنيين وقوى سياسية معارضة أخرى قد دعت إلى تظاهرات في القرى والبلدات تحت مسمى مواكب الريف السوداني.

وفي السياق ذاته، قال رئيس الوزراء السوداني، معتز موسى، إن بعض مطالب المحتجين مشروعة ويجب احترامها، مشيرا إلى أن هناك مشكلات اقتصادية وقلة خدمات يجري العمل على حلها.

وأشار موسى إلى أن انفصال الجنوب سبب الأزمة الاقتصادية، إذ كان سببا في فقدان الدولة حوالي 90% من إيراداتها من النقد الأجنبي.

وكان العشرات تظاهروا مساء أمس في عدة مواقع بالخرطوم، وأحرقوا إطارات، قبل أن تتصدى لهم قوات مكافحة الشغب.

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