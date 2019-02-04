الحموري يكشف عن طبيعة الاتفاق الذي جرى بين العراق والأردن

2019/02/04 | 00:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير التجارة والصناعة الأردني طارق الحموري عن طبيعة الاتفاق الذي جرى بين العراق والأردن والذي يقضي بتفعيل قرار إعفاء السلع الأردنية من الرسوم الكمركية.

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