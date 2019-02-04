الدفاع الأمريكية تعتزم نشر آلاف الجنود على الحدود مع المكسيك

2019/02/04 | 00:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" إنها بصدد إرسال 3750 جنديا أميركيا إلى الحدود الجنوبية الغربية مع المكسيك لمدة 3 أشهر لدعم رجال الجمارك وحرس الحدود.

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