عمليات البصرة تعلن عن تفجير مسيطر عليه وتدعو إلى عدم الهلع

2019/02/04 | 00:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات البصرة، عن إجراء تفجير مسيطر عليه اليوم لمخلفات حربية في قضاء الزبير غربي المحافظة.

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